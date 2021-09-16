حساب المواطن: 3 إجراءات مهمة حال انتهاء عقد الإيجار للمستفيد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، على أهمية إرفاق عقد إيجار موحد “ساري الصلاحية”، باسم المتقدم بطلب الحصول على الدعم.

وأوضح البرنامج أنه في حال انتهاء المستند السابق يلزم حذفه حتى لا يتأثر الدعم المستحق للمستفيد.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد استفسر بشأن الإجراء المتبع في حال انتهاء عقد الإيجار الإلكتروني والذي سينتهي بعد 3 أشهر تقريبًا.

وقال برنامج حساب متابعات الخليج 365، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله “إنه في حال شارف المستند المرفق على الانتهاء لا بد من التوجه إلى البوابة الإلكترونية ( إدارة المرفقات ) وإرفاق عقد إيجار موحد ( ساري الصلاحية ) باسم المتقدم بالطلب، وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك”.

تفاصيل دفعة سبتمبر

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 21 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 103 مليارات ريال منها 854 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1057 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر

وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكور المستقلين 57% موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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