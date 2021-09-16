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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على أيدي فريق مختص فرغت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أعمال تنظيف وصيانة الكينار الخاص للحجر الأسود المعمول بسلك الفضة المطلي بماء الذهب.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد السويهري، «إن ذلك يأتي بناء على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وبإشراف ومتابعة المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون المجمع عبدالحميد المالكي.

ولفت السويهري إلى أن أعمال الصيانة للكعبة المشرفة تعمل على مدار الساعة لمعالجة كافة الملاحظات على الفور، وذلك من خلال كوادر وطنية مدربة ومؤهلة، حيث تنفذ أعمال الصيانة والتنظيف من قبل الفريق المختص لإدارة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام.

من جانبه أكد مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة فهد الجابري أن إدارته أنهت أعمال تنظيف وصيانة الكينار الخاص للحجر الأسود، والركن اليماني المعمولين بالسلك المطرز بالفضة والمطلي بماء الذهب، وكذلك تغيير مقبض رجل الأمن أعلى الحجر الأسود.

فيما أعرب المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون المجمع عبدالحميد المالكي عن شكره وتقديره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، لحرصه ومتابعته الحثيثة، ورعايته لكل ما من شأنه تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق ما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.