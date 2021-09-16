ضبط 200 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، محلا مخالفا للأنظمة بمحافظة الخرج، وضبطت مجهول هوية يعمل في أحد المحلات، كما ضبطت 200 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات العسكرية المخالفة، وجرى اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها ومصادرتها. وأوضحت اللجنة أنها نفذت جولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في المحافظة، مشيرة إلى أن هذه الجولات تأتي بمتابعة من أمير منطقة الرياض بالنيابة، وتشديده على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.



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