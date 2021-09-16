عقد إضافي لاستكمال طريق علي بن أبي طالب بمكة

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وجاء العقد بعد أن أبرمت الأمانة عقدا آخر لاستكمال تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع - طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه - مع طريق جدة السريع بقيمة بلغت 29.331.172 ريالا ليصل إجمالي المبلغ الذي تم تخصيصه مؤخرا في الطريق أكثر من 47 مليون ريال.
وأوضح القويحص أن الطريق الدائري الرابع سيشكل نقلة نوعية كبرى في حركة المركبات وتنقلاتها وإيجاد بيئات جديدة ترتقي بشبكة الطرق وتسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة، وبما يليق بمكانة البلد الأمين، منوها بالاهتمام في تطوير جميع محاور الدائري الرابع وعدم إهمال أي جزء في الدائري باعتبارها محاور حيوية هامة لتوزيع الحركة المرورية على شبكات طرق العاصمة المقدسة.
إلى ذلك تفقد أمين العاصمة المقدسة وعدد من المهندسين والمختصين بالأمانة أمس عددا من المواقع في مكة المكرمة لمتابعة برنامج معالجة التشوه البصري.
وخلال الجولة التفقدية التقى القويحص بالفريق التطوعي «حيث الإنسان أولا» الذي نفذ جدارية تجميلية بجسر -تقاطع طريق عثمان بن عفان- الطريق الدائري الثالث مع شارع الأمير نايف بن عبدالعزيز.
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