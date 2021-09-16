شكرا لقرائتكم خبر تراجع إصابات كورونا إلى 85 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا، سجلت وزارة الصحة أمس 85 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 المستجد، فيما تماثلت 49 حالة للشفاء، إضافة إلى تسجيل 5 وفيات، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8645 حالة.

فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2382 حالة منها 405 حالات حرجة.

وأكدت الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، مؤكدة أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح للوقاية من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546336 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 535309 حالات.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

الحالات الجديدة:

