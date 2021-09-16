اخبار السعوديه

تبادل في الذكاء الاصطناعي بين جامعتي المؤسس وأكسفورد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر تبادل في الذكاء الاصطناعي بين جامعتي المؤسس وأكسفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم مركز جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أكسفورد للذكاء الاصطناعي في العلاجات الدقيقة، تنظيم برنامج التبادل الطلابي في «الذكاء الاصطناعي واكتشافات الأدوية»، وذلك في الفترة ما بين 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، حيث تهدف جامعة المؤسس في ظل التسارع المستمر والتطور البحثي المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تحويل تلك التقنيات إلى أدوات وتطبيقات قابلة للاستخدام الطبي لمحاولة فهم نشوء الأمراض وعلاجها.

كما تهدف إلى تعزيز قدرات طلابها وإثراء المهارات المعرفية والبحثية لفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج المحاكاة الحاسوبية وكيفية استخدامها في تحليل البيانات الضخمة والتوصل إلى استنتاجات علمية دقيقة خلال فترات قياسية، بالإضافة إلى تصميم الأدوية واستكشاف أهداف علاجية جديدة.

يذكر أن البرنامج يقدمه نخبة من كبار علماء وباحثي جامعتي أكسفورد والملك عبدالعزيز وخبراء الذكاء الاصطناعي المنتمين لكبرى الشركات، كما يعد البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية الأكاديمية والبحثية التي تقدمها جامعة الملك عبدالعزيز مع شركاء وجهات أكاديمية عالمية.

كانت هذه تفاصيل خبر تبادل في الذكاء الاصطناعي بين جامعتي المؤسس وأكسفورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا