تبادل في الذكاء الاصطناعي بين جامعتي المؤسس وأكسفورد

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كما تهدف إلى تعزيز قدرات طلابها وإثراء المهارات المعرفية والبحثية لفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج المحاكاة الحاسوبية وكيفية استخدامها في تحليل البيانات الضخمة والتوصل إلى استنتاجات علمية دقيقة خلال فترات قياسية، بالإضافة إلى تصميم الأدوية واستكشاف أهداف علاجية جديدة.
يذكر أن البرنامج يقدمه نخبة من كبار علماء وباحثي جامعتي أكسفورد والملك عبدالعزيز وخبراء الذكاء الاصطناعي المنتمين لكبرى الشركات، كما يعد البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية الأكاديمية والبحثية التي تقدمها جامعة الملك عبدالعزيز مع شركاء وجهات أكاديمية عالمية.
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