شكرا لقرائتكم خبر تبادل في الذكاء الاصطناعي بين جامعتي المؤسس وأكسفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم مركز جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أكسفورد للذكاء الاصطناعي في العلاجات الدقيقة، تنظيم برنامج التبادل الطلابي في «الذكاء الاصطناعي واكتشافات الأدوية»، وذلك في الفترة ما بين 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، حيث تهدف جامعة المؤسس في ظل التسارع المستمر والتطور البحثي المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تحويل تلك التقنيات إلى أدوات وتطبيقات قابلة للاستخدام الطبي لمحاولة فهم نشوء الأمراض وعلاجها.

كما تهدف إلى تعزيز قدرات طلابها وإثراء المهارات المعرفية والبحثية لفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج المحاكاة الحاسوبية وكيفية استخدامها في تحليل البيانات الضخمة والتوصل إلى استنتاجات علمية دقيقة خلال فترات قياسية، بالإضافة إلى تصميم الأدوية واستكشاف أهداف علاجية جديدة.

يذكر أن البرنامج يقدمه نخبة من كبار علماء وباحثي جامعتي أكسفورد والملك عبدالعزيز وخبراء الذكاء الاصطناعي المنتمين لكبرى الشركات، كما يعد البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية الأكاديمية والبحثية التي تقدمها جامعة الملك عبدالعزيز مع شركاء وجهات أكاديمية عالمية.