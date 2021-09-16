تحليل 3929 عينة بمختبرات الغذاء والدواء

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وأوضحت الهيئة أن عدد العينات الغذائية الواردة للمختبرات بلغت 3498 عينة أجري عليها 8148 تحليلا مخبريا. كما جرى استقبال 431 عينة من المستحضرات الدوائية والتجميلية أجري عليها 1716 تحليلا مخبريا، تضمنت أقراصا وكبسولات وشرابا وبخاخات ومستحضرات تجميل وفيتامينات ولقاحات ومكملات غذائية، وعدد 771 عينة من الأجهزة والمستلزمات الطبية أجري عليها 974 تحليلا مخبريا، شملت الحقن والقفازات الطبية والعدسات اللاصقة وعدسات النظارات والنظارات الشمسية.
وتسعى الهيئة من خلال جميع مختبراتها إلى التأكد من سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها وخلوها من المواد الضارة بصحة وسلامة المستهلك من خلال فحص تلك العينات معمليا في المختبرات التابعة لها.
العينات شملت:
- المياه المعبأة للشرب
- اللحوم والدواجن
- الفواكه والخضراوات
- أغذية الأطفال
- العسل
- الأغذية الخاصة بالطيور
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