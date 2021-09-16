شكرا لقرائتكم خبر تحليل 3929 عينة بمختبرات الغذاء والدواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء 9864 تحليلا مخبريا على 3929 عينة في مختبراتها خلال أغسطس من العام الحالي، وتصدرت العينات التي شملها التحليل مياه الشرب ولحوم الدواجن والأقراص والكبسولات الدوائية والحقن والقفازات الطبية أكثر العينات التي شملها التحليل.

وأوضحت الهيئة أن عدد العينات الغذائية الواردة للمختبرات بلغت 3498 عينة أجري عليها 8148 تحليلا مخبريا. كما جرى استقبال 431 عينة من المستحضرات الدوائية والتجميلية أجري عليها 1716 تحليلا مخبريا، تضمنت أقراصا وكبسولات وشرابا وبخاخات ومستحضرات تجميل وفيتامينات ولقاحات ومكملات غذائية، وعدد 771 عينة من الأجهزة والمستلزمات الطبية أجري عليها 974 تحليلا مخبريا، شملت الحقن والقفازات الطبية والعدسات اللاصقة وعدسات النظارات والنظارات الشمسية.

وتسعى الهيئة من خلال جميع مختبراتها إلى التأكد من سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها وخلوها من المواد الضارة بصحة وسلامة المستهلك من خلال فحص تلك العينات معمليا في المختبرات التابعة لها.

العينات شملت:

