إيقاف 10 مخالفين سرقوا مواد مبان قيد الإنشاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على 10 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل سرقوا معدات ومواد من مواقع ومبان قيد الإنشاء بعد الترصد للشاحنات التي تنقلها ومتابعتها باستخدام مركبات مسروقة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة قبضت على 10 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، 4 من الجنسية السورية، و4 من الجنسية البنجلاديشية، و2 من الجنسية الفلسطينية، ارتكبوا جريمة جنائية تمثلت في سرقة معدات ومواد من مواقع ومبان قيد الإنشاء بعد الترصد للشاحنات التي تنقلها ومتابعتها باستخدام مركبات مسروقة، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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