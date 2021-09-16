شكرا لقرائتكم خبر إنشاء 5 مشروعات لتصريف مياه الأمطار بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم أمانة محافظة جدة إنشاء خمسة مشروعات لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية في عدد من المواقع شرق وشمال وجنوب المحافظة، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار ريال.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني، أن الأمانة فتحت أخيرا مظاريف ثلاثة مشروعات بـ 700 مليون ريال، وتشمل حي طيبة، وحي الحمدانية، وحي الهدى، وجزء من حي الأجاويد والسنابل، إضافة إلى طريق عابر القارات وبعض المناطق المحيطة به.

وبين أن الأمانة تنسق حاليا مع كفاءة الإنفاق لاستكمال دعوة الشركات المتخصصة في تنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية لمنطقة الفردوس شمال أبحر بقيمة تتجاوز 250 مليون ريال، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروعات الخمسة ستكون ما بين 24 و36 شهرا لكل مشروع.

كما واصلت الأمانة أعمال تنفيذ 6 مشروعات لتصريف مياه الأمطار، إضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 765 مليونا و451 ألف ريال، التي تأتي في إطار مشاريع المبادرات ضمن رؤية المملكة 2030م، وشملت مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03)، ومشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام، ومشروع حي المنار، ومشروع طريق الحرمين بحي النخيل، ومشروع حي التيسير وحي الأصالة.

مشروعات لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى

365,404,600 ريال تكلفتها الإجمالية شملت المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعا:







حي الواحة



محطة الرفع لنفق السلام



ميدان السارية



نفق الأمير ماجد مع شارع حراء



ميدان الكرة الأرضية



المشروعات تضمنت: