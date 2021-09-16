، ألمانيا تعتقل 4 أشخاص على خلفية تهديد بمهاجمة معبد يهودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشرطة لم تعثر على متفجرات في الموقع

اعتقل سوري يبلغ من العمر 16 عامًا وثلاثة من أقاربه، اليوم (الخميس) في ألمانيا غداة تهديد بشن هجوم له على كنيس يهودي في يوم الغفران.

وذكر وزير الداخلية في ولاية شمال الراين فستفاليا هربرت رول، أن الشرطة منعت هجومًا على كنيس هاغن في غرب البلاد، وفقًا لـ"فرانس 24".

ونسب "رول" التهديد إلى متشددين.

من جهة أخرى، بيّنت الشرطة أنها نشرت عناصر مدججة بالسلاح وكلابًا حول المبنى الديني بحثًا عن متفجرات محتملة، لكن لم يتم العثور على قنبلة في مكان الحادث أو قربه.

وأُلغي فجأة مساء أمس الاحتفال بعيد الغفران في الكنيس اليهودي بمدينة هاغن، التي يبلغ عدد سكانها 180 ألف نسمة وتقع في الحوض الصناعي السابق لنهر رور.