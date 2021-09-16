، أكاديمية الصندوق الصناعي تعقد ندوات تخصصية حول النظام الضريبي بالمملكة ،

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أعلنت أكاديمية الصندوق الصناعي من خلال موقعها الإلكتروني عن فتح باب التسجيل للمشاركة في ثلاث ندوات تخصصية عن النظام الضريبي في المملكة خلال شهر أكتوبر القادم، وتُقدّم هذه الندوات مجانًا لعموم الجمهور بالتعاون مع أعرق الجهات المحلية والعالمية في مختلف المجالات والتخصصات.
وتفصيلاً، تأتي هذه الندوات في إطار سعي الصندوق الصناعي للإسهام في إثراء الحصيلة المعرفية للمهتمين بعالم الأعمال عمومًا، وتزويدهم بالمعلومات المُساندة لمُمارساتهم المهنية والعملية.
وتشمل الندوات: ندوةً عن نظام الضريبة السعودي بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعقد يوم 5 أكتوبر 2021م، وأخرى عن الوضع الراهن للضريبة في المملكة بالتعاون مع شركة "إيرنست آند يونغ" في 12 أكتوبر، وسيكون موضوع الندوة الثالثة عن الفاتورة الإلكترونية، وتعقد بالتعاون مع مكتب فهد بن عبد الله القاسم يوم 19 أكتوبر 2021م.
يُذكر أن الصندوق الصناعي قام بإنشاء أكاديميته في العام 2019م، تتويجًا لرحلته الطويلة على مدى أكثر من 47 عامًا في مجال التدريب، وتسعى الأكاديمية إلى أن تكون مركزًا أساسيًا للتزود بالمعرفة وبناء القدرات البشرية في القطاعات ذات الأولوية، وقد قدمت منذ التأسيس أكثر من 35 برنامجًا تدريبيًا، ودرّبت أكثر من 3000 متدرب ومتدربة ينتمون إلى أكثر من 370 جهة من جهات المنظومة الصناعية، فيما وصل عدد شركائها من الجهات التعليمية والتدريبية محليًا وعالميًا إلى أكثر من 10 جهات.صندوق التنمية الصناعية السعودي الصندوق الصناعي
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 09:40 PM
تُقدّم مجانًا لعموم الجمهور بالتعاون مع أعرق الجهات المحلية والعالميةأكاديمية الصندوق الصناعي تعقد ندوات تخصصية حول النظام الضريبي بالمملكة
أعلنت أكاديمية الصندوق الصناعي من خلال موقعها الإلكتروني عن فتح باب التسجيل للمشاركة في ثلاث ندوات تخصصية عن النظام الضريبي في المملكة خلال شهر أكتوبر القادم، وتُقدّم هذه الندوات مجانًا لعموم الجمهور بالتعاون مع أعرق الجهات المحلية والعالمية في مختلف المجالات والتخصصات.
وتفصيلاً، تأتي هذه الندوات في إطار سعي الصندوق الصناعي للإسهام في إثراء الحصيلة المعرفية للمهتمين بعالم الأعمال عمومًا، وتزويدهم بالمعلومات المُساندة لمُمارساتهم المهنية والعملية.
وتشمل الندوات: ندوةً عن نظام الضريبة السعودي بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعقد يوم 5 أكتوبر 2021م، وأخرى عن الوضع الراهن للضريبة في المملكة بالتعاون مع شركة "إيرنست آند يونغ" في 12 أكتوبر، وسيكون موضوع الندوة الثالثة عن الفاتورة الإلكترونية، وتعقد بالتعاون مع مكتب فهد بن عبد الله القاسم يوم 19 أكتوبر 2021م.
يُذكر أن الصندوق الصناعي قام بإنشاء أكاديميته في العام 2019م، تتويجًا لرحلته الطويلة على مدى أكثر من 47 عامًا في مجال التدريب، وتسعى الأكاديمية إلى أن تكون مركزًا أساسيًا للتزود بالمعرفة وبناء القدرات البشرية في القطاعات ذات الأولوية، وقد قدمت منذ التأسيس أكثر من 35 برنامجًا تدريبيًا، ودرّبت أكثر من 3000 متدرب ومتدربة ينتمون إلى أكثر من 370 جهة من جهات المنظومة الصناعية، فيما وصل عدد شركائها من الجهات التعليمية والتدريبية محليًا وعالميًا إلى أكثر من 10 جهات.
، أكاديمية الصندوق الصناعي تعقد ندوات تخصصية حول النظام الضريبي بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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