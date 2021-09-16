محمد بن مسعود - الدمام - بهدف استكشاف المواهب من ممارسي اللعبة تحتضن صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بطولة المملكة للملاكمة للشباب، والتي تستمر 4 أيام، بمشاركة 55 ملاكماً يمثلون 17 نادياً وصالة. وتلعب البطولة بـ 10 أوزان وهي وزن 49 و وزن 52 و وزن 56 ووزن 60 ووزن 64 ووزن 69 ووزن 75، إضافة إلى وزن 81 ووزن 91 ووزن فوق 91. كما تعد البطولة إحدى البطولات المهمة التي يسعى من خلالها الاتحاد لاستكشاف المواهب من ممارسي لعبة الملاكمة في كل وزن وتأسيس المنتخبات الوطنية للعبة. تستمر 4 أيام بمشاركة 55 ملاكماً.. انطلاق بطولة المملكة للملاكمة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-16 تحتضن صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بطولة المملكة للملاكمة للشباب، والتي تستمر 4 أيام، بمشاركة 55 ملاكماً يمثلون 17 نادياً وصالة. وتلعب البطولة بـ 10 أوزان وهي وزن 49 و وزن 52 و وزن 56 ووزن 60 ووزن 64 ووزن 69 ووزن 75، إضافة إلى وزن 81 ووزن 91 ووزن فوق 91. كما تعد البطولة إحدى البطولات المهمة التي يسعى من خلالها الاتحاد لاستكشاف المواهب من ممارسي لعبة الملاكمة في كل وزن وتأسيس المنتخبات الوطنية للعبة. 16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 09:18 PM بهدف استكشاف المواهب من ممارسي اللعبة بهدف استكشاف المواهب من ممارسي اللعبة تحتضن صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بطولة المملكة للملاكمة للشباب، والتي تستمر 4 أيام، بمشاركة 55 ملاكماً يمثلون 17 نادياً وصالة. وتلعب البطولة بـ 10 أوزان وهي وزن 49 و وزن 52 و وزن 56 ووزن 60 ووزن 64 ووزن 69 ووزن 75، إضافة إلى وزن 81 ووزن 91 ووزن فوق 91. كما تعد البطولة إحدى البطولات المهمة التي يسعى من خلالها الاتحاد لاستكشاف المواهب من ممارسي لعبة الملاكمة في كل وزن وتأسيس المنتخبات الوطنية للعبة. ، تستمر 4 أيام بمشاركة 55 ملاكماً.. انطلاق بطولة المملكة للملاكمة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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