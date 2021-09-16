شكرا لقرائتكم خبر عن خاص لـ«اليوم»: معتمرون يشيدون بجهود المملكة في تيسير آداء المناسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استطلعت "اليوم" آراء المعتمرين حول الجهود الخدمات التي توفرها المملكة لتسهيل آداء مناسك العمرة وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية.

وقال أحد المعتمرين من قطر، أن هناك جهود كبيرة وحرص من الجميع على تقديم أي خدمات توجيهية وإرشادية للمعتمرين، فيما أشاد معتمر آخر من مصر ما لاحظه من تسهيلات وإرشادات منذ حجزه للعمرة من تطبيق "اعتمرنا" حتى وصوله للحرم؛ مؤكدا انه خير دليل وشاهد على حجم الإمكانات التي تسخرها حكومة المملكة تجاه قاصدي الحرمين.