شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مقيمين جمعوا أموالًا من مخالفي الإقامة وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم البنكية، وضبط بحوزتهم مبلغ (548,270) ريالاً، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.