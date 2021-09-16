الخطوط السعودية تكشف عن طائراتها المشاركة في العرض الجوي لليوم الوطني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365 - واس

أتمت الخطوط السعودية جاهزيتها للمشاركة في الاستعراض الجوي الكبير “هي لنا دار” ، الذي سيقام احتفاءً باليوم الوطني الـ (91) للمملكة ، بمشاركة مختلف قطاعات الطيران المدني والعسكري وبإشراف من الهيئة العامة للترفيه.

وتأتي هذه المشاركة اعتزازاً بمكانتها كصرحٍ من صروح هذا الوطن المعطاء وبدورها الرائد في خدمة الوطن الغالي على مدى أكثر من (75) عاماً وانطلاقاً من التزاماتها الوطنية وبرامجها المجتمعية وشراكاتها الإستراتيجية مع العديد من القطاعات والهيئات الوطنية.

وتشارك السعودية في هذا الحدث الكبير بطائرتين من أحدث أسطولها الجوي الأولى من طراز بوينج (B787-9) المتوشحة بصورة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، إلى جانب شعار اليوبيل الماسي بمناسبة مرور (75) عاماً على تأسيسها ، والثانية من طراز بوينج (B777-300ER) تتزين بشعار الخطوط السعودية في حقبة السبعينات والثمانينات الميلادية ، وسيكون العرض في كل من جدة والرياض والخبر خلال الفترة من 20 وحتى 25 سبتمبر الجاري بقيادة مجموعة من الطيارين السعوديين بالناقل الوطني.

ومنذ اعتماد الشعار الذي ستتزين به الطائرات ، جسّدت السعودية الأفكار والرؤى إلى واقع من خلال القيام بجميع المتطلبات والاشتراطات التي تضمن تنفيذ هذه المبادرة في الوقت المناسب وبالمعايير التي تضمن سلامة الإجراءات والتنفيذ ، حيث اختير طراز الطائرة الذي يتناسب مع العرض الجوي ، وصمم الشعار ونفذ على الطائرات بسواعد وطنية بالشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران.



شارك الخبر