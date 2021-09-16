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الخطوط السعودية تكشف عن طائراتها المشاركة في العرض الجوي لليوم الوطني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

الخطوط السعودية تكشف عن طائراتها المشاركة في العرض الجوي لليوم الوطني

متابعات الخليج 365 - واس

أتمت الخطوط السعودية جاهزيتها للمشاركة في الاستعراض الجوي الكبير “هي لنا دار” ، الذي سيقام احتفاءً باليوم الوطني الـ (91) للمملكة ، بمشاركة مختلف قطاعات الطيران المدني والعسكري وبإشراف من الهيئة العامة للترفيه.

وتأتي هذه المشاركة اعتزازاً بمكانتها كصرحٍ من صروح هذا الوطن المعطاء وبدورها الرائد في خدمة الوطن الغالي على مدى أكثر من (75) عاماً وانطلاقاً من التزاماتها الوطنية وبرامجها المجتمعية وشراكاتها الإستراتيجية مع العديد من القطاعات والهيئات الوطنية.

الخطوط السعودية تكشف عن طائراتها المشاركة في العرض الجوي لليوم الوطني - متابعات الخليج 365

وتشارك السعودية في هذا الحدث الكبير بطائرتين من أحدث أسطولها الجوي الأولى من طراز بوينج (B787-9) المتوشحة بصورة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، إلى جانب شعار اليوبيل الماسي بمناسبة مرور (75) عاماً على تأسيسها ، والثانية من طراز بوينج (B777-300ER) تتزين بشعار الخطوط السعودية في حقبة السبعينات والثمانينات الميلادية ، وسيكون العرض في كل من جدة والرياض والخبر خلال الفترة من 20 وحتى 25 سبتمبر الجاري بقيادة مجموعة من الطيارين السعوديين بالناقل الوطني.

الخطوط السعودية تكشف عن طائراتها المشاركة في العرض الجوي لليوم الوطني - متابعات الخليج 365

ومنذ اعتماد الشعار الذي ستتزين به الطائرات ، جسّدت السعودية الأفكار والرؤى إلى واقع من خلال القيام بجميع المتطلبات والاشتراطات التي تضمن تنفيذ هذه المبادرة في الوقت المناسب وبالمعايير التي تضمن سلامة الإجراءات والتنفيذ ، حيث اختير طراز الطائرة الذي يتناسب مع العرض الجوي ، وصمم الشعار ونفذ على الطائرات بسواعد وطنية بالشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران.

الخطوط السعودية تكشف عن طائراتها المشاركة في العرض الجوي لليوم الوطني - متابعات الخليج 365 الخطوط السعودية تكشف عن طائراتها المشاركة في العرض الجوي لليوم الوطني - متابعات الخليج 365
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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