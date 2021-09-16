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الصحة توضح الفرق بين تأثير المناعة قبل وبعد لقاح كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

الصحة توضح الفرق بين تأثير المناعة قبل وبعد لقاح كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وزارة الصحة، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للوقاية من الفيروس ومضاعفاته.

وأوضحت أن تأثير وفوائد المناعة بعد لقاح كورونا، تتفوق بمراحل عديدة عن المناعة التي تتشكل بعد الإصابة، وذلك في مختلف النواحي.

التطعيم يمنع انتقال العدوى

وقالت إن المناعة بعد التطعيم ضد كورونا تمنع غالبًا حدوث المرض الشديد، وتخفض أيضًا احتمالات الإصابة بالمرض ومضاعفاته طويلة الأمد، وكذلك تقرر انتقال العدوى في المجتمع.

وأشارت إلى أن المناعة بعد الإصابة بعدوى كورونا ترتفع معها احتمالية أعراض شديدة تستدعي التنويم.

وكذلك تزيد احتمالية المضاعفات طويلة الأمد، وأيضًا تزيد من سرعة انتقال العدوى إلى الآخرين.

الصحة توضح الفرق بين تأثير المناعة قبل وبعد لقاح كورونا - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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