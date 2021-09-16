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القبض على 4 مقيمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال من المخالفين وبحوزتهم 548 ألف ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

القبض على 4 مقيمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال من المخالفين وبحوزتهم 548 ألف ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض أنه تم القبض على (4) مقيمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم البنكية، وضبط بحوزتهم مبلغ (548,270) ريالًا.

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض على 4 مقيمين ارتكبوا جريمة جمع الأموال من المخالفين وبحوزتهم 548 ألف ريال - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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