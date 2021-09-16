وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري الخليجي العراقي المشترك

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي وزير خارجية جمهورية العراق، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم.

محمد يوسف

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