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وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري الخليجي العراقي المشترك

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري الخليجي العراقي المشترك

بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض

متابعات الخليج 365 - واس

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وفد المملكة العربية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي وزير خارجية جمهورية العراق، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم.

وزير الخارجية


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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