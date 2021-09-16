- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري الخليجي العراقي المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16
شارك الخبر
وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري الخليجي العراقي المشترك
بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض
متابعات الخليج 365 - واس
رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي وزير خارجية جمهورية العراق، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار