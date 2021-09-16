السعودية | بيان سعودي إماراتي أميركي بريطاني: ملتزمون بحل شامل باليمن

شكرا لقرائتكم بيان سعودي إماراتي أميركي بريطاني: ملتزمون بحل شامل باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد بيان سعودي إماراتي أميركي بريطاني مشترك، صدر اليوم الخميس، على الالتزام بحل سياسي شامل في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع سفير المملكة لدى اليمن والسفير الإماراتي والسفير البريطاني وكذلك القائم بأعمال الولايات المتحدة الأميركية في اليمن.

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كما أعربت الرباعية عن قلقها حول انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية وما في ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني الراهن، مشيدة بالمساهمة الكبيرة للمملكة العربية السعودية بما في ذلك منحة المشتقات النفطية الموجهة لليمن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

تنفيذ اتفاقية الرياض

ودعت الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، مع تأكيد التزام دول الرباعية بتقديم الدعم للحكومة اليمنية، وذلك عبر اللجنة الاستشارية الفنية الخاصة بالجانب الاقتصادي.

كما سلطت الضوء على أهمية سرعة تنفيذ اتفاق الرياض، مرحبة بدعم السعودية والإمارات للوصول لذلك.

وأكدت الرباعية ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، مشيرة إلى ما في ذلك من دور فعال في الإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للانتعاش الاقتصادي، والتزامها بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، معربة عن دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرغ.