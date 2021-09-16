السعودية | "أنا داعس على الطلاب"..جامعة الطائف تحقق مع عضو تدريس

شكرا لقرائتكم "أنا داعس على الطلاب"..جامعة الطائف تحقق مع عضو تدريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف يظهر فيه متحدثاً بعبارات مسيئة وغير مقبولة تجاه طلابه، ما دفع الجامعة لإصدار بيان أكدت فيه إحالة المتهم للتحقيق.

مادة اعلانية

وأكد البيان رفض الجامعة لهذا السلوك الفردي الذي لا يمتّ لها بصلة ولا لمنسوبيها، معلنة اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، حيث سيتم الإعلان عن النتائج فور صدورها.

"مثل بناتي"

فيما قال ناشرو الفيديو على منصات التواصل، إنه يعود لأستاذ جامعي، ويكشف تحيزه للطالبات على حساب الطلاب.

وقد ظهر خلال حديثه إلى طالب يقول: "الطلاب أنا داعس عليهم دعس! لكن البنات لا، قلبي ما يعطيني.. أنا أشوفهم مثل بناتي".

فيما تسبب المقطع الصوتي في حالة من الغضب والجدل، وانتشر هاشتاغ #دكتور_جامعي_يظلم_الطلاب ، كما تضمنت التعليقات العديد من عبارات الاستنكار مطالبة بمحاسبة الأستاذ الجامعي.