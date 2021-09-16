، "أدير العقارية" تطرح "رواسي جبل عمر" للبيع في مزاد علني ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعتبر فرصة استثمارية واعدة بجوار الحرم المكي الشريف

تطرح شركة "أدير العقارية" أرض "رواسي جبل عمر" إحدى جواهر مشروع "جبل عمر" متعدد الاستخدامات؛ للبيع في مزاد علني وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر2021م.

وقال متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية: "رواسي جبل عمر" تمثل فرصة استثمارية فريدة من نوعها نظرًا لاستراتيجية موقع الأرض في قلب المنطقة المركزية للعاصمة المقدسة، على بُعد خطوات من الحرم المكي الشريف، حيث تزدهر المشاريع العقارية لتلبية الطلب المتزايد على السكن بجوار المسجد الحرام، وما يرافقها من تكامل الخدمات وتنوع المرافق العامة التي ترفع من جودة الحياة في المنطقة ككل، علاوة على سهولة الوصول منها إلى كل المشاعر المقدسة لينعم ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين بأعلى درجات الراحة والرفاهية.

وأضاف: "رواسي جبل عمر" التي تبلغ مساحتها أكثر من 2600 متر مربع؛ تتيح إمكانية الاستفادة من موقعها الاستثنائي ومميزاتها الفريدة لإنشاء مشاريع سكنية وتجارية وفندقية تصل ارتفاعات الأدوار فيها إلى 35 دوراً لتخدم احتياجات المنطقة بالكامل، مع العلم أن الأرض هي عبارة عن أرض مطورة بالكامل بأحدث أساليب تطوير البنية التحتية، من شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف، مما يجعل من "رواسي جبل عمر" فرصة استثنائية للاستثمار العقاري في أطهر بقاع الأرض وتحقيق العوائد الاستثمارية المتنامية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، أن مكة المكرمة تعتبر من أكثر المدن أمانًا للاستثمار العقاري، لكونها من أهم مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية التي تسعى إلى رفع عدد الحجاج والمعتمرين إلى حدود 30 مليون حاج ومعتمر مع حلول العام 2030م، وما يتطلبه ذلك من زيادة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية المتنوعة لاستيعاب هذا التزايد وتلبية احتياجات السكن لضيوف العاصمة المقدسة، مما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الناجحة، ويعزز من مكانة مكة المكرمة كوجهة استثمارية فريدة وآمنة.