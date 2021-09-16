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شاهد.. القوات السعودية تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91

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محمد بن مسعود - الدمام - بطائرات حربية من التشكيلات المقاتلة مطلية باللون الأخضر

تستعد وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية الملكية ، في الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ 91، لتنفيذ عروض جوية، بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة التي من المقرر تنظيمها في 23 سبتمبر الجاري.

ونشرت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي، استعدادات للمشاركة بالطائرات من طراز، تايفون - وتورنيدو - و F15s - و F15c، المطلية باللون الأخضر، وبشعارات المملكة بالاستعراض الجوي في احتفالات اليوم الوطني الـ 91، الذي نحتفل به في 23 سبتمبر من كل عام.

وتحتفل السعودية في 23 سبتمبر من كل عام، باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وفي هذا اليوم تتوشح جميع مناطق المملكة باللون الأخضر، وتتزين مدنها وشوارعها بعبارات الولاء والانتماء، كما يتم تبادل التهاني وجمل الفخر والاعتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 07:45 PM

بطائرات حربية من التشكيلات المقاتلة مطلية باللون الأخضر

شاهد.. القوات السعودية تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91
بندر الدغمي

تستعد وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية، في الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ 91، لتنفيذ عروض جوية، بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة التي من المقرر تنظيمها في 23 سبتمبر الجاري.

ونشرت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي، استعدادات للمشاركة بالطائرات من طراز، تايفون - وتورنيدو - و F15s - و F15c، المطلية باللون الأخضر، وبشعارات المملكة بالاستعراض الجوي في احتفالات اليوم الوطني الـ 91، الذي نحتفل به في 23 سبتمبر من كل عام.

وتحتفل السعودية في 23 سبتمبر من كل عام، باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وفي هذا اليوم تتوشح جميع مناطق المملكة باللون الأخضر، وتتزين مدنها وشوارعها بعبارات الولاء والانتماء، كما يتم تبادل التهاني وجمل الفخر والاعتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي.

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، شاهد.. القوات السعودية تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91 ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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