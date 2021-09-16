محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 811463 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 788398 حالة شفاء بعد تسجيل 841 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10586 حالة. الأردن تسجل 904 إصابات جديدة بكورونا و12 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-16 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 811463 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 788398 حالة شفاء بعد تسجيل 841 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10586 حالة. 16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 06:57 PM خلال الـ24 ساعة الماضية خلال الـ24 ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 811463 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 788398 حالة شفاء بعد تسجيل 841 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10586 حالة. ، الأردن تسجل 904 إصابات جديدة بكورونا و12 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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