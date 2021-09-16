، ‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - حقق المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة فوزاً مستحقاً على نظيره هونغ كونغ بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة ضمن منافسات مجموعة تحديد المراكز من 9-16 وذلك في المباراة التي جمعتهما على الصالة الرياضية فونابشي في العاصمة طوكيو التي تحتضن نهائيات البطولة الآسيوية الـ 21 للكرة الطائرة .

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (25 - 12)، (25 - 18)، و(25 - 19)، حيث لم يجد الأخضر أي صعوبة في فرض سيطرته على مجريات المباراة التي تسيدها بالكامل، وسط تميزهم في الضربات الساحقة وحائط الصد الذي مكنهم من حصد النقاط والفوز بالمباراة.

يذكر أن الأخضر سيخوض غداً الجمعة مباراته أمام منتخب تايلند في تمام الساعة (9:00) صباحاً بتوقيت السعودية.