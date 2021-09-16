شكرا لمتابعة خبر عن " الأمر بالمعروف بمحافظة جزر فرسان" تفعّل الحملات التوعوية في الدوائر الحكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جزر فرسان حملة“رب اجعل هذا البلد آمناً"، وحملة"الخوارج شرار الخلق ، بالتعاون مع عدة جهات حكومية بالمحافظة شملت المستشفى ومقر المحافظة والمدارس.

و دشن هذه الحملات في وقت سابق معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها في المنطقة سمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.

وتأتي هذه الحملات والبرامج التوعوية لتحقيق الأهداف التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري لدى المجتمع، وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للدين والوطن، من خلال عبارات توعوية تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة والتحذير من الجماعات والتحزبات، كما تهتم بتذكير المجتمع باستثمار فضائل الأوقات والأيام التي حثت عليها الشريعة الإسلامية لكسب الأجور وبيان فضلها عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات التوعوية.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي، أن البرامج التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في بيان منهج الوسطية والاعتدال والتي قامت عليها المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه البرامج تحظى بتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.