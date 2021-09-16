شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور..أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز "رحمها الله"، بعد صلاة عصر اليوم في جامع الفرقان بالدمام.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابن الفقيدة، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

كما حضر الصلاة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال ومسؤولو الدوائر الحكومية وجمع مع المواطنين.