شكرا لمتابعة خبر عن البروفيسور زياد ميمش: فيروس ميرس تم انتقاله من الجمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث البروفيسور زياد ميمش، عن مجال أبحاث كورونا المتسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس" وكيف تم التعامل معه منذ ظهوره في المملكة.

وقال "ميمش": "الابحاث المستمرة في موضوع كورونا من بداية ظهورها كلها استخدمات في التعامل مع الجائحة الجديدة نفس طرق العدوى ونفس طرق الوقاية"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

أما فيما يتعلق بـ "ميرس"، أضاف: "فيروس ميرس تم انتقاله من الجمال وتم عمل أبحاث كثيرة للتعرف على هذه المرحلة وتقريبا 140 مليون حالة على مستوى العالم وحتى الآن لا يعرف مصدر الفيروس وتمكنا في المملكة معرفة المصدر الأساسي للفيروس".

وتابع: "قمنا بالبحوث والدراسات التي وضعت اجراءات منعت تفشي المرض أكثر وأكثر وكان مركز في السعودية ودول الخليج لكن كورونا الآن منتشر في العالم كله وما في دولة معنية يركز عليها".