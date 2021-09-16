أخبار السعودية اليوم.. تقنية للسفر من الرياض لجدة بأقل من ساعة.. و شروط استيراد طائرات الدرون

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث كشف أستاذ جامعي عن مزايا تقنية «هايبرلوب» في تقليص مدة رحلة السفر بين نقطتي الانطلاق والوصول، بينما كشفت شرطة الرياض إلقائها القبض على مخالفين لنظام الإقامة والعمل، وإلى التفاصيل:

حالات رفع الدعوى العمالية

عددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالات رفع الدعوى العمالية، والمتعلقة بتسلم أوراق العامل بعد إنهاء عقده، وطلب حقوقه المالية، موضحة أن المستفيد في تلك الأحوال يمكنه تقديم دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

تفاصيل جديدة عن تقنية «هايبرلوب»

أوضح الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة الطائف، حمد آل معجبة أن تقنية “هايبرلوب”، قلصت مدّة السفر من الرياض إلى جدة في نحو 46 دقيقة فقط، بعد أن كانت تستغرق الرحلة أكثر من ساعة ونصف الساعة، مشيرًا إلى أن التطور الملحوظ لتكنولوجيا “هايبرلوب” يعد عبارة عن سلسلة من الأفكار، تتمحور حول مفهوم النقل الذي يتضمن كبسولات عالية السرعة لنقل الركاب تتحرك في أنبوب مفرغ.

زوج يستولي على ربع مليون ريال من زوجته

استولى مواطن على مبالغ مالية من حساب زوجته دون علمها، لمعرفته بجميع كلمات المرور الخاصة بها وأرقامها السرية، وبحسب رواية الزوجة، أنها كانت تثق في زوجها بشكل كبير وكانت تمنحه صلاحية التصرفات المالية، لذا عمدت إلى منحه الأرقام السرية وأرقام حساباتها، لكنها فوجئت بسحبه أكثر من ربع مليون ريال دون إخبارها.

تسجيل يثير غضب الطلاب ضد أستاذ جامعي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطعًا صوتيًا زعم ناشروه أنه لأستاذ جامعي، يقر فيه بتحيزه للطالبات على حساب الطلاب، ودشَّن مغردون هاشتاج باسم «#دكتور_جامعي_يظلم_الطلاب» معبرين عن عضبهم لما ذكره الأستاذ الجامعي، الذي لم تتبين هويته أو تاريخ التسجيل أو مكانه أو صحة التسجيل.

القبض على مخالفين لنظامي الإقامة والعمل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنَّ الجهة المختصة بشرطة المنطقة قبضت على (10) مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، (4) من الجنسية السورية، و(4) من الجنسية البنجلاديشية، و(2) من الجنسية الفلسطينية، ارتكبوا جريمة جنائية تمثّلت في سرقة معدات ومواد من مواقع ومبانٍ قيد الإنشاء بعد الترصد للشاحنات التي تنقلها ومتابعتها باستخدام مركبات مسروقة، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تحرير قرش من مصيدة بالبحر الأحمر

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عن تحرير سمكة قرش صغيرة عَلِقت في مصيدة قديمة في ثالث حادث من نوعه بالمنطقة، مشيرة إلى أن خبراء العلوم والبيئة البحرية في الشركة، تمكنوا للمرة الثالثة من تحرير سمكة قرش صغيرة أخرى عالقة في مصيدة قديمة.

شرط استيراد طائرات الدرون

ذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ استيراد طائرات الدرون المزودة بكاميرا والمستخدمة في التصوير يتطلب فسحًا من هيئة الطيران المدني.

يوم تساوي ساعات الليل والنهار

قال المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، إنَّ ساعات الليل والنهار سيتساويان في المملكة العربية السعودية، يوم الإثنين الموافق ٢٠ صفر ١٤٤٣ - ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١، وهو ما يُعرف بالاعتدال الخريفي.

الحصيني يتوقع طقس الخميس والجمعة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارّة نسبيًا نهارًا معتدلة فجرًا اليوم الخميس وغدًا الجمعة، مشيرًا إلى أنه متوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان والربع الخالي.

الأرصاد: 6 مناطق تشهد أمطارًا رعدية

نبه المركز الوطني للأرصاد، لحالة جوية متباينة بين الرياح السطحية والأمطار الرعدية، في 6 مناطق خلال الساعات المقبلة، وتشهد منطقة تبوك «تيماء، المواقع المفتوحة، الطرق السريعة»، نشاطا في الرياح السطحية؛

اقرأ أيضًا :

«أخبار السعودية».. ترقب لأسعار البنزين.. وثبات رواتب الموظفين بعد التخصيص

أخبار السعودية اليوم.. إعفاء مسؤولين بالصحة.. و3 مناطق تتصدر إصابات كورونا