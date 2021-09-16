الصحة تحدد «طريقة الوقاية» من مضاعفات متحورات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدة أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (85) حالة مؤكدة وتعافي (49) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2382) حالة منها (405) حالات حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546336) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (535309) حالات، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (5) حالات وفاة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8645) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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