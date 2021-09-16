5 مناطق تتصدر إصابات كورونا.. ومكة المكرمة تتقدم بـ20 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 20 إصابة جديدة، من إجمالي 85 حالة وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 19 حالة، والمدينة المنورة والشرقية 9 حالات لكل منها، والقصيم 6 حالات، وجازان 5 حالات، ونجران 4 حالات، وعسير والحدود الشمالية 3 حالات لكل منها، والجوف وحائل وتبوك حالتان لكل منها، والباحة حالة واحدة فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و49 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن في وقت سابق، عن إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

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