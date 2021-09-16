إحالة الدكتور الجامعي صاحب التسجيل الصوتي المسيء بالطائف للتحقيق

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت جامعة الطائف بيانا توضيحيا تعليقا المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي لأحـد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الطائف، والمتضمـن عبـارات مسيئة وغير مقبولة تجاه طلابه.

وأكدت الجامعة في بيانها رفضها لهذا السلوك الفردي الذي لا يمثل الجامعة ومنسوبيها، معلنة عن إحالـة عضـو هيئة التدريس إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، فيما سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في حينه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطعًا صوتيًا زعم ناشروه أنه لأستاذ جامعي، يقر فيه بتحيزه للطالبات على حساب الطلاب.

ودشَّن مغردون هاشتاج حمل اسم «#دكتورجامعييظلم_الطلاب» معبرين عن عضبهم لما ذكره الأستاذ الجامعي، الذي لم تتبين هويته أو تاريخ التسجيل أو مكانه أو صحة التسجيل.

وقال صوت الأستاذ الجامعي في التسجيل المتداول «الطلاب أنا داعس عليهم دعس.. لكن البنات لا، قلبي ما يعطيني.. أنا أشوفهم مثل بناتي».

وطالب مغردون بمحاسبة الأستاذ الجامعي، موضحين أن ما ورد في التسجيل المتداول يعدّ ظلمًا للطلاب واستغلالًا لوقت المحاضرة فيما هو خارج عن التعليم وتنمر ضد الطلاب.