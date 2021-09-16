الصحة: انخفاض الحالات الحرجة وارتفاع النشطة لمرضى كورونا بالمستشفيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 405 حالات، فيما تم أمس الأربعاء تسجيل 449 حالة بانخفاض قدره 44 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعا طفيفا حيث تم تسجيل 2382 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 2351 حالة وذلك بزيادة قدرها 31 حالة فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و49 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن في وقت سابق، عن إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعت لعمليات زراعة.

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