اخبار السعوديه

الصحة: 85 إصابة جديدة بكورونا و 5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 546336 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 535309 حالات.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8645 حالة.

كانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا «كوفيد -19» في المملكة، إلى أكثر من 39 مليونا، وذلك عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

اقرأ أيضا:

«الصحة» توضح خطوات الاطلاع على الإجازة المرضية وطباعتها

«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 39 مليون

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا