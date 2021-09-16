الصحة: 85 إصابة جديدة بكورونا و 5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 546336 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 535309 حالات.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8645 حالة.

كانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا «كوفيد -19» في المملكة، إلى أكثر من 39 مليونا، وذلك عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

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