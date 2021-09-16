اليابان عاجزة تجاريا

سجلت اليابان عجزًا في الميزان التجاري للسلع خلال أغسطس الماضي وصل إلى 635.4 مليار ين (5.8 مليارات دولار).

وأوضحت بيانات لوزارة المالية اليابانية، اليوم، زيادة في الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 26.2% سنويًا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 34% بعد زيادتها بنسبة 37% خلال الشهر السابق.

كما في المقابل زادت الواردات خلال الشهر الماضي بنسبة 44.7% بما يزيد عن التوقعات التي كانت 40% بعد زيادتها بنسبة 28.5% خلال يوليو الماضي.