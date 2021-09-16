اليابان عاجزة تجاريا

وأوضحت بيانات لوزارة المالية اليابانية، اليوم، زيادة في الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 26.2% سنويًا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 34% بعد زيادتها بنسبة 37% خلال الشهر السابق.
كما في المقابل زادت الواردات خلال الشهر الماضي بنسبة 44.7% بما يزيد عن التوقعات التي كانت 40% بعد زيادتها بنسبة 28.5% خلال يوليو الماضي.
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