السعودية | أول إجراء من جامعة الطائف بشأن واقعة الأستاذ الجامعي صاحب التسجيل الصوتي المسيء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

أعلنت جامعة الطائف، إحالة أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة إلى التحقيق، بعد توجيهه عبارات مسيئة وغير مقبولة تجاه طلابه.

وقالت الجامعة، إنه تفاعلاً مع مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي لعضو هيئة التدريس فقد تمت إحالته للتحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،

وشددت على رفضها لهذا السلوك الفردي الذي لا يمثل الجامعة ومنسوبيها، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق مع عضو هيئة التدريس في حينها.