شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز "رحمها الله"، بعد صلاة عصر اليوم الخميس في جامع الفرقان بالدمام.

وادى الصلاة مع سمو أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابن الفقيدة، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

كما حضر الصلاة سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال ومسئولي الدوائر الحكومية وجمع مع المواطنين.