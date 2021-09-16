شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر ينضم إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تمكين الهلال الأحمر من الوصول إلى بيانات الملكية الفكرية والتقنية

وقع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، وذلك لتعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في مجال حقوق الملكية الفكرية ودعم الابتكار الوطني.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين هيئة الهلال الأحمر السعودي من الانضمام إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والتعاون في تنفيذ آليات دعم الابتكار الوطني، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتمكين الهلال الأحمر من الوصول إلى بيانات الملكية الفكرية والتقنية ذات الصلة وتحليلها.

وصرح رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور جلال بن محمد العويسى أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الهيئة للارتقاء بجودة العمل المؤسسي في كافة القطاعات من خلال التكامل وتعزيز الشراكة مع الجهات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الاتفاقية تستهدف رفع الوعي بحماية الملكية الفكرية وتطوير جودة الخدمات المعلوماتية والتقنية.

ومن جانبه، رحّب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم بانضمام هيئة الهلال الأحمر لمراكز دعم الملكية الفكرية، لتصبح عضواً ممكّننا وداعماً للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مما يساهم في رفع الوعي بأهمية وحماية حقوق الملكية الفكرية.