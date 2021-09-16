تعرف على الأرقام المجانية في قطاع البنوك والتمويل شركات التأمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة الأرقام المجانية في قطاعات البنوك والتمويل وشركات التأمين وذلك تسهيلًا على المستهلك وحفاظًا على حقوقه وضمان حصوله على الخدمات دون تحمله أي تكاليف مالية.

خدمة الأرقام المجانية

وكانت وزارة التجارة وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الخاصة برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصًا المتعلقة باستقبال الشكاوى أو تجويد خدمات ما بعد البيع، وذلك بإلزام وكلاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومتاجر التجزئة الكبرى بوضع رقم مجاني لاستقبال اتصالات وشكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك.

المرحلة الأولى

وقد أطلقت وزارة التجارة وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤخرًا المرحلة الأولى من المبادرة وذلك بإلزام وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال على المستهلك.

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