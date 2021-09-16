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ضبط 200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الخرج

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

ضبط 200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الخرج

إغلاق محل مخالف للأنظمة وضبط عامل مجهول الهوية

متابعات الخليج 365 - واس

قامت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الخرج، حيث تم إغلاق محل مخالف للأنظمة، وضبط مجهول هوية يعمل في أحد المحلات، كما تم ضبط أكثر من 200 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات العسكرية المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها ومصادرتها.

متابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية

وتأتي هذه الجولات بمتابعة من سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة ، وتشديده على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وقوة المهمات والواجبات في الخرج.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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