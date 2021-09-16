، جامعة الطائف تُحيل عضو تدريس للتحقيق بعد إطلاقه عبارات مسيئة لطلابه ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد ظهور مقطع فيديو له في إحدى محاضراته "عن بُعد".. والنتائج سيعلن عنها

أكدت جامعة الطائف إحالة أحد أعضاء هيئة التدريس إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

جاء ذلك بعد ظهور مقطع فيديو له في إحدى محاضراته "عن بُعد" وهو يخص الطلاب بألفاظ غير لائقة، حيث بينت أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في حينه.

جاء ذلك من خلال بيان أصدرته الجامعة اليوم الخميس، تركزَ حول إساءة أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف لطلابه وإحالته للتحقيق، إشارةً إلى المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف، والمتضمن عبارات مسيئة وغير مقبولة تجاه طلابه ومنها مخاطبًا الطالبات عبر محاضرة عن بُعد بقوله: "الأولاد أنا داعس عبيهم دعس أما البنات أنا قلبي ما يطاوعني" .

وأكدت الجامعة رفضها لهذا السلوك الفردي الذي لا يمثل الجامعة ولا منسوبيها.