، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11422 نقطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتداولات بلغت 10 مليارات ريال لأكثر من 220 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 11.13 نقطة ليقفل عند مستوى 11422.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 295 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، والصناعات الكيميائية، وسابك للمغذيات الزراعية، وقت اللياقة، وكيمانول، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، والمملكة، وبوبا العربية، والتعمير، واتحاد اتصالات، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.61% و 4.76%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والرياض، وسابك، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات سابك، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، أرامكو السعودية، ونسيج، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 189.35 نقطة ليقفل عند مستوى 25369.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 ألف سهم تقاسمتها 1460 صفقة.