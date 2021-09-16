، 47 مليون ريال لاستكمال تنفيذ طريق الدائري الرابع بمكة مع العكيشية ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في المقاولات العامَّة لمدة عامين

وقّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، عقداً إضافياً لاستكمال تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع -طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه- مع طريق العكيشية، بقيمة إجمالية بلغت 18.587.151 ريالاً ولمدة 24 شهراً ميلادياً، مع احدى الشركات الوطنية المتخصصة في المقاولات العامَّة.

يأتي هذا بعد أن أبرمت الأمانة عقداً آخر لاستكمال تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع -طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه- مع طريق جدة السريع بقيمة بلغت 29.331.172 ريالاً ليصل إجمالي المبلغ الذي تم تخصيصه مؤخراً في الطريق أكثر من 47 مليون ريال.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس "القويحص" استمرار الأمانة في تنفيذ شبكات الطرق بأعلى المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وتطويرها بشكلٍ مستمر، وعزمها في تهيئة كل الخدمات لساكني أم القرى وقاصديها وتسهيل كل ما يمكن أن يسهم في راحتهم ورفاهيتهم، مشيراً إلى أن الطريق الدائري الرابع سيشكل نقلة نوعية كُبرى في حركة المركبات وتنقلاتها وخلق بيئات جديدة ترتقي بشبكة الطرق وتسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة

ونوّه "القويحص" بالاهتمام في تطوير جميع محاور الدائري الرابع وعدم إهمال أي جزء في الدائري باعتبارها محاور حيوية مهمة لتوزيع الحركة المرورية على شبكات طرق العاصمة المقدسة.

يُذكر أن الطريق الدائري الرابع يبلغ إجمالي طوله 65 كيلومتراً، ويبلغ حرم الطريق 100 متر، ويتوسط الطريق جزيرة وسطية بعرض 20 متراً، وجزيرة فاصلة ما بين الطريق الرئيسي والخدمة بعرض 8 أمتار، ويبلغ عدد التقاطعات الرئيسية بالطريق (12) تقاطعاً.