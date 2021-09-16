شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية البحريني: قمة العلا شكلت محطة مهمة في مسيرة مجلس التعاون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن "قمة العلا" شكَّلت محطة مهمة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي

وأضاف أن الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي كيانًا راسخًا وثابتًا يتطلب الالتزام بما صدر عن قمة العلا، مشددًا على أهمية عدم التدخل في شؤون أفغانستان الداخلية.

يذكر أن ذلك جاء خلال أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقدة بمقر الأمانة العامة بالرياض.