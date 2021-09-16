شكرا لمتابعة خبر عن جمعية كفو: نطمح لتوفير فرص عمل للمواطنات وتوفير خدمات مساندة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هدى النعيم، عضو مجلس إدارة في جمعية كفو، أن الجمعية تطمح لتوفير فرص عمل للمواطنات مع التدريب المنتهي بالتوظيف وتوفير خدمات مساندة.

وتفصيلاً، قالت "هدى" عن الجمعية: "نوفر للمرأة فرصة عمل مع التدريب الذي ينتهي بالتوظيف وتوفير الخدمات المساندة فنوفر للمستفيدة وسائل النقل والحضانة"، وفقًا لقناة "الإخبارية".

وأضافت: "المرأة العاملة تحتاج لمكان آمن لأطفالها لذلك افتتحنا حضانة في المدينة الصناعية عشان تقدر تشوف الطفل وتزوره والحضانة معمولة بمعايير عالية".

وتابع: "تعاونا مع هيئة المدن الصناعية حتى توفر لنا مكان لإنشاء أول مركز تدريبي صناعي يستهدف تأهيل وتطوير القيادات النسائية الصناعية بحيث تكون مؤهلة للعمل في المصانع والبرامج التدريبية في المركز مستقاة من برامج عالمية".