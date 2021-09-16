شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الطائف تصدر بيان صحفي حول إساءة عضو هيئة تدريس لطلابه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أصدرت جامعة الطائف بيان صحفي حول إساءة أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لطلابه وإحالته للتحقيق.

وقالت "الجامعة" في بيانها: "إشارة إلى المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف، والمتضمن عبارات مسيئة وغير مقبولة تجاه طلابه تؤكد الجامعة رفضها لهذا السلوك الفردي الذي لا يمثل الجامعة ومنسوبيها".

وأكدت الجامعة أنه تم إحالة عضو هيئة التدريس إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في حينه.

وكان النشطاء قد تداولوا في الساعات الماضية، مقطعًا صوتيًا لدكتور جامعي يقر ويعترف خلاله بظلمه للطلاب الذكور على حساب الطالبات، وتفرقته في المعاملة بينهم.

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