شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الجمعة" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأضاف أن الفرصة مستمرة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة. تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وتوقع أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتصل إلى 48كم/ساعة على الأجزاء الشمالية، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وأضاف أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.