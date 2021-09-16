شكرا لمتابعة خبر عن وزير خارجية البحرين: قمة العلا شكلت محطة مهمة في مسيرة مجلس التعاون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، أن قمة العلا شكلت محطمة مهمة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي

وأوضح خلال جلسة للمجلس على مستوى وزراء الخارجية في الرياض أن الأوضاع الإقليمية مقلقة، ما يتطلب من الدول الأعضاء تعزيز تعاونها المشترك لمواجهة التحديات والتنسيق على كافة الأصعدة.

وأكد إن الحفاظ على مجلس التعاون كياناً راسخاً ثابتاً يتطلب العمل على تنفيذ ما صدر في قمة العلا، وما أكدت عليه من ضرورة التزام الدول بالمبادئ والأهداف التي تضمن تماسك المجلس وتعزيز مسيرته.

وأوضح وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، إلى أن الانقلاب الحوثي تسبب بأزمة إنسانية خطيرة في اليمن، ودعا إلى تبني المجلس الدعوة للدول الأعضاء لعقد مؤتمر طارئ لتقديم الدعم الاقتصادي لبلاده.