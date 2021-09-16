شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يوجه بإقامة ركن توعوي ومرسم حقوقي في بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أقامت الإدارة العامة للشؤون القانونية ممثلة بوحدة حقوق الإنسان بإمارة منطقة القصيم , بالشراكة مع فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة اليوم, بمدينة بريدة, ركن توعوي ومرسم حقوقي تحت شعار (فرصة تطوعية) عبر توزيع البروشورات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع.

ويهدف الركن إلى متابعة تنفيذ العديد من الالتزامات فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، ورفع معدل الوعي لدى أفراد المجتمع بحقوقهم , بالإضافة إلى تقديم العديد من البروشورات والاستفسارات والكتيبات العلمية المتعلقة التي تعنى بالحقوق.