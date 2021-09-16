«الأمن السيبراني» يعلن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من مبادرة التأهيل للتوظيف

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من مبادرة التدريب للتأهيل للتوظيف (+CyberPro) في مجال الأمن السيبراني.

وذكرت الهيئة –عبر تويتر- أنّ التسجيل في المبادرة ينتهي يوم 29 سبتمبر 2021، مشيرة إلى أنَّ التسجيل يتمّ من خلال الرابط التالي:

وأوضحت أنَّ المبادرة تهدف إلى بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وتقدم برنامج يتيح فرص تدريبية لتأهيل خريجي الكليات والجامعات بالمهارات اللازمة لوظائف الأمن السيبراني.

ويستمرّ التدريب لمدة ستة أشهر، ويشمل تمارين سيبرانية وشهادات احترافية، مضيفة أن التدريب على رأس العمل.

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