16 هدفًا استراتيجيًا وراء إطلاق برنامج القدرات البشرية

الرياض - محمد عبدالله - كشف برنامج تنمية القدرات البشرية، أبرز وأهم الأهداف الاستراتيجية التي يسعى لتحقيقها من خلال العمل وفق رؤية المملكة 2030.

وأطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، مساء أمس الأربعاء، برنامج تنمية القدرات البشرية.

ويعتبر برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، والذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المُتجددة والمُتسارعة.

وتتضمن خطة برنامج تنمية القدرات البشرية، 89 مُبادرة بهدف تحقيق 16 هدفًا استراتيجيًا من أهداف رؤية المملكة 2030م، وتشتمل استراتيجية البرنامج ثلاث ركائز رئيسية وهي تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع، والإعداد لسوق العمل المستقبلي محليًا وعالميًا، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة

أهداف برنامج التنمية البشرية

وبيّن برنامج تنمية القدرات البشرية، عبر صفحته بموقع رؤية المملكة 2030، أبرز وأهم الأهداف التي يعمل البرنامج على تحقيقها وتتمثل هذه الأهداف في التالي:

- تعزيز قيم الوسطية والتسامح.

- تعزيز قيم الإتقان والانضباط.

- تعزيز قيم العزيمة والمثابرة.

- غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني.

- العناية باللغة العربية.

- تعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم.

- تعزيز قيم الإيجابية والمرونة وثقافة العمل الجاد بين أطفالنا.

- بناء رحلة تعليمية متكاملة.

- تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم.

- تحسين مخرجات التعليم الأساسية.

- تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية.

- توفير معارف نوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية.

- ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

- التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل.

- تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل.

- تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

برنامج تنمية القدرات البشرية

ويأتي إنشاء برنامج تنمية القدرات البشرية، كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030، سعيًا لتطوير قدرات جميع مواطني المملكة العربية السعودية، ولتحضيرهم للمستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، على المستويين المحلي والعالمي.

وكشف برنامج تنمية القدرات البشرية، أنه سيركز على تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف في مختلف المجالات، مما يمكن المواطن من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محليًا والمنافسة في سوق العمل عالميًا.

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